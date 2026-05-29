Грошова допомога для ВПО в Одесі передбачає фінансову підтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Організатори спрямовують ці кошти на покриття найважливіших базових потреб постраждалих громадян.

Багатоцільова програма від УВКБ ООН дозволяє отримати по 3600 грн на одну особу щомісяця.

Грошова допомога дял ВПО в Одесі розрахована на 3 місяці, тому загальна сума виплат на людину становить 10 800 грн. Процедура передбачає одноразову реєстрацію, а самі виплати нараховуються на домогосподарство.

Подати офіційну заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали відповідну довідку протягом останніх 6 місяців.

Також на підтримку претендують особи, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 року, або люди, які повернулися до свого постійного місця проживання в Україні.

Важливо пам'ятати, що заявник не повинен отримувати аналогічну грошову допомогу для ВПО в Одесі від інших організацій протягом останніх 3 місяців.

Для отримання коштів родина має відповідати критеріям уразливості та мати щомісячний дохід менше 6318 грн на особу.

До таких категорій відносять одиноких батьків з дітьми, людей віком від 55 років, а також осіб з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Реєстрація на виплати проходить через офіційних партнерів УВКБ ООН.

Перед зверненням громадянам необхідно підготувати обов’язковий пакет документів. Переселенцям знадобиться паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код, довідка ВПО та свідоцтва про народження дітей.

Також слід надати діючий IBAN рахунок і документи, що офіційно підтверджують належність до категорії вразливості.

Джерело: enableme.com.ua

