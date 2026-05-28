Подорожчання проїзду у Львові набуло чинності з 16 травня, передає Politeka.

Місто запровадило нові тарифи для всіх видів громадського транспорту.

Про зміни повідомили у Львівській міській раді. Залежно від способу розрахунку пасажири сплачуватимуть різну суму за поїздку.

Найнижча ціна передбачена для студентів, які користуються карткою LeoКарт. Для цієї категорії квиток коштує 11,5 гривні. Власники загальної транспортної картки або користувачі мобільного додатка платять 23 гривні.

Розрахунок банківською карткою чи смартфоном із підтримкою NFC обійдеться у 26 гривень. Найдорожчим варіантом залишається готівка — 30 гривень за одну поїздку.

Окремо переглянули розцінки на перевезення багажу. За безготівкової оплати тариф становить 23 гривні, тоді як готівковий розрахунок коштує 30.

Також оновили вартість абонементів. Студентський проїзний на всі види транспорту тепер коштує 575 гривень, загальний — 1150.

У мерії пояснюють коригування економічними чинниками. Зокрема, суттєво зросли витрати на пальне. Якщо під час попереднього перегляду тарифів літр дизеля коштував близько 48 гривень, то нині його ціна перевищує 90.

Водночас подорожчання проїзду у Львові стало результатом тривалого обговорення, яке міська влада проводила разом із громадськістю ще торік. Після аналізу витрат перевізників та фінансових показників було ухвалено рішення про оновлення чинних розцінок.

Місцева адміністрація зазначає, що нові умови мають допомогти підтримувати стабільну роботу транспортної мережі та забезпечити належний рівень обслуговування пасажирів.

Джерело: Львівська міська рада

