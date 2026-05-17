Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжує залишатися доступним завдяки ініціативам містян і локальних сервісів розміщення, що працюють у межах міста та передміських територій, повідомляє Politeka.

У різних районах пропонують кілька форматів тимчасового перебування. Це можуть бути окремі кімнати в квартирах або спільне проживання з розподілом щоденних обов’язків між власниками та переселенцями. Умови визначаються індивідуально під час домовленостей.

На Салтівському шосе в Харкові доступна окрема кімната в двокімнатній квартирі, яку пропонують для жінки. Власники житла зазначають можливу взаємодію в побутових питаннях, зокрема підтримку літньої мешканки, яка проживає самостійно. Деталі узгоджуються безпосередньо між сторонами.

Також у цьому ж районі є варіант ліжко-місця у спільному помешканні з господаркою. Такий формат передбачає мінімальне залучення до побутових справ. Поруч розташовані магазини, транспортні зупинки та базові міські сервіси.

У селищі Бабаї Харківського району пропонують приватний будинок із двома кімнатами. Об’єкт підключений до основних комунікацій, проте не обладнаний внутрішнім санвузлом і ванною кімнатою. На території є господарські споруди, а відстань до обласного центру становить близько 12 кілометрів.

Експерти відзначають, що Безкоштовне житло для ВПО в Харкові здебільшого формується завдяки приватним пропозиціям, що дозволяє швидше реагувати на потреби людей, які шукають тимчасове поселення.

Перед заїздом рекомендують уважно перевіряти умови, обов’язки сторін і актуальність оголошень, оскільки доступні варіанти можуть змінюватися доволі швидко.

Також радять заздалегідь мати кілька альтернативних контактів, щоб у разі зайнятості одного варіанту оперативно знайти інший.

