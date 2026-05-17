Доплати для пенсіонерів у Харківській області залишаються актуальним питанням для частини громадян, адже щомісячна надбавка за понаднормовий стаж може перевищувати 500 гривень за визначених умов, повідомляє Politeka.

Йдеться про механізм, який залежить від тривалості страхового стажу понад мінімально встановлені норми. У Пенсійному фонді пояснюють, що право на додаткові нарахування виникає тоді, коли людина має більше років роботи, ніж передбачено для виходу на пенсію у відповідному віці.

У 2026 році мінімальні вимоги становлять 33 роки для виходу у 60 років, 23 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років. Якщо стаж перевищує ці показники, кожен додатковий рік враховується окремо під час розрахунку виплат.

Для частини громадян, які оформили пенсію до жовтня 2011 року, діють інші межі понаднормового стажу – 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Для більш пізніх призначень показники зростають до 35 і 30 років відповідно, що безпосередньо впливає на кінцеву суму.

У межах чинної формули за кожен рік понад норму додається 1% до основного розміру пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тож максимальна щомісячна надбавка за один рік — 25,95 гривні.

Таким чином, за наявності близько 20 років понаднормового стажу виплата може перевищувати 500 гривень щомісяця. Водночас у випадку працюючих пенсіонерів перерахунок зазвичай здійснюється після завершення трудової діяльності, що впливає на фінальний розмір нарахувань.

У Пенсійному фонді також нагадують, що Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть комбінуватися з іншими видами надбавок, зокрема віковими або соціальними виплатами, що формують загальний розмір щомісячного забезпечення.

Окремі експерти зазначають, що система надбавок поступово переглядається відповідно до демографічних змін і навантаження на пенсійну систему, тому умови їх отримання можуть уточнюватися надалі.

