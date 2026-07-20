Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі допомагають забезпечити базові побутові потреби.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми, яка передбачає підтримку мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива діє відповідно до рішення виконавчого комітету, а координацію здійснює Департамент соціальної політики. Проєкт запровадили наприкінці 2023 року для підтримки найбільш вразливих категорій населення.

Отримати продовольчий набір можуть внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, матері з неповнолітніми дітьми, а також родини, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Допомогу надають і тим, хто тимчасово проживає у прихистках або місцях компактного розміщення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі доступні законним представникам малолітніх дітей, недієздатних громадян і осіб з обмеженою цивільною дієздатністю. Скористатися програмою можуть також мешканці, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

До комплектів входять продукти тривалого зберігання. Серед них — м'ясні та рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такий склад дозволяє забезпечити базові побутові потреби та не потребує спеціальних умов для зберігання. Саме тому набори зручні для родин, які ще облаштовують житло після переїзду.

Для оформлення необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою потрібно надати документи, що підтверджують право на отримання підтримки.

У міській владі зазначають, що інформацію про зміни умов, перелік отримувачів або інші оновлення публікуватимуть через офіційні канали. Фахівці рекомендують регулярно стежити за повідомленнями, щоб не пропустити нові можливості участі у програмі.

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