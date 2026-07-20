Українцям показали, якими будуть планові та додаткові графіки відключення світла у Вінницькій області на 21 липня.

Графіки відключення світла заплановані за окремими адресами у Вінницькій області на 21 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 21 липня діятимуть через планові, ремонтні та профілактичні роботи на електромережах. Тому українцям варто бути готовими до обмежень та зарядити мобільні, павербанки, іншу техніку.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», 21 липня триватимуть планові ремонтні роботи в селі населеному пункті Крижопіль. Тимчасові відключення електроенергії будуть тривати з 8 до 17 години за адресами:

В'ячеслава Чорновола — 17



З 8 до 17 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Кушелівка. Обмеження будуть вимикати за багатьма адресами:

Гагаріна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10, 10Б

Зарічанська — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Ж, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 78

Молодіжна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Польова — 1, 2, 3, 3А, 4, 6

Стельмаха — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Степова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30

21.07.2026 року з 08:00–17:00 години не буде електрики в селі Великий Митник. Знеструмленими залишать наступні адреси:

Берести — 1, 2, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 29

Гагаріна — 1, 2, 2А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 51А, 55, 57

Гнатюка — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48

Дружби — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 15, 17, 18

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 30, 32, 34, 36, 40

Коцюбинського — 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21А, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 38, 40

Миру — 1, 2, 2А, 3А, 4А, 7, 8, 9, 12, 14

Молодіжна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Поповича — 1, 2, 4, 6, 6А, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Р. Літинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51

Садова — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 9, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 60А, 61, 62, 62А, 62Б, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 92, 99, 101, 102А, 105

Шляхова — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 21, 24

пров. 1-й Гагаріна — 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15

пров. 1-й Центральний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13

пров. 2-й Гагаріна — 1, 4, 6, 8

пров. 2-й Коцюбинського — 3

пров. 2-й Центральний — 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 20

пров. 3-й Центральний — 2, 3А, 4, 5, 5А, 7, 9

пров. Коцюбинського — 2, 4, 8А, 9, 15, 17, 20

пров. Миру — 1

Перемоги — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5.

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