Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 липня будуть тривати багато годин поспіль.

Українцям озвучили, якими будуть графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 липня введено через планові роботи. Під час проведення робіт фахівці перевірятимуть стан електромереж, замінюватимуть зношені елементи, усуватимуть виявлені несправності та виконуватимуть профілактичні заходи.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», одними з перших під тимчасові обмеження потраплять мешканці села Розумівка з 9 до 18 години. Тут без електроенергії залишаться окремі будинки, розташовані на вулицях:

Абрикосова — 48

Центральна — 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

Соборна — 1, 2, 6, 7, 12, 16

Солов’їна — 39, 41, 45, 46, 47, 49

Тараса Шевченка — 16, 18, 22

Мира пров. — 2, 4

Кам'яногірський пров. — 2, 3, 8

З 9 до 18 години електрику вимикатимуть в селі Омельник, проте знеструмлення будуть тривати на вулицях:

Калюжного — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 33, 37, 39, 41, 43

Молодіжна — 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Спортивна — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27

Мирний пров. — 2, 4

Степний пров. — 5, 12, 16, 18

Також цього дня ремонтні бригади працюватимуть у селі Василівка. Планові роботи триватимуть з 09:00 до 18:00, а тимчасове припинення електропостачання торкнеться адрес:

Братів Отрок — 1, 3, 4, 6, 7, 8

Лисенка — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 28, 30

Миколи Лисенка — 1, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20

Миру — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 46, 47

Онопи — 1, 2-б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 103

Центральна — 17, 18, 22, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

Онопи пров. — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

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