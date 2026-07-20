У рамках гуманітарної допомоги в Запоріжжі також передбачається ремонт пошкоджених елементів будинків і квартир.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі залишається доступною в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», повідомляє Politeka.net.

Ініціатива, яку впроваджує благодійний фонд «Карітас», покликана підтримати людей, чиї будинки або квартири зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій. Основна мета проєкту — допомогти родинам відновити житло та створити безпечні умови для проживання без необхідності проведення масштабної реконструкції.

У рамках програми передбачено ремонт пошкоджених елементів будинків і квартир. Зокрема, йдеться про заміну вікон і дверей, відновлення покрівлі, перекриттів, а також ремонт або заміну окремих систем життєзабезпечення, серед яких електропостачання та водопровід.

Подати заявку можуть власники житлової нерухомості, яка постраждала після початку повномасштабного вторгнення. Для участі необхідно надати документи, що підтверджують право власності, та відповідати встановленим критеріям відбору.

Особливу увагу організатори приділяють найбільш вразливим категоріям населення. Серед них — люди похилого віку, самотні громадяни, внутрішньо переміщені особи, а також сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає два варіанти підтримки. У першому випадку учасники можуть отримати цільовий грант для самостійного проведення відновлювальних робіт. Інший формат передбачає виконання ремонту підрядниками, які співпрацюють із благодійною організацією.

Представники фонду наголошують, що проєкт спрямований насамперед на повернення людей до безпечного та придатного для проживання житла. Обсяги подальшої підтримки залежатимуть від фінансування програми та кількості отриманих звернень.

Мешканцям регіону рекомендують стежити за офіційними повідомленнями організаторів, оскільки умови участі, терміни подання заявок та перелік громад, охоплених проєктом, можуть змінюватися.

Джерело: Карітас

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