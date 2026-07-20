Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Черкаській області на 21 липня.

Графіки відключення світла будуть тривати в населених пунктах у Черкаській області, обмежененя діятимуть на 21 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 21 липня діятимуть через планові та профілактичні роботи. Виконання таких робіт дає змогу своєчасно виявити й усунути потенційні несправності, замінити зношені компоненти та мінімізувати ризик виникнення аварійних відключень у майбутньому.

За інформацією «Черкасиобленерго», 21 липня з 08:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Софіївка. На час ремонту без електропостачання залишаться окремі будинки за такими адресами:

Молодіжна — 1, 2, 5

Нова — 1, 2

Садова — 0/дача, 1, 2, 3, 4, 5, 5/а, 6, 6/а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23/а, 23/б, 24, 26

Черкаський шлях — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 38/а, 44, 46, 48

Шляховий пров. — 1, 2, 3, 3/а, 4, 4/а, 5, 6

До переліку населених пунктів, де відбудуться планові відключення, увійшло село Благодатне. Тут електропостачання також буде тимчасово припинене з 08:00 до 17:00 через виконання ремонтних робіт на мережах. Обмеження стосуватимуться окремих будинків, розташованих на таких вулицях:

Г. Берези — 1, 2, 3

Залізнична — 1, 1/а, 2

Приморська — 24, 26, 28, 28/б, 28/г, 29/а, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/а, 43, 43/а, 45, 45а, 47, 47/а, 49, 51, 53, 55, 57, 57/а

Також упродовж дня ремонтні бригади працюватимуть у місті Золотоноша. Тут із 08:00 до 17:00 триватимуть планові роботи на об'єктах електромереж, через що вимикатимуть електрику на вулицях:

2-й Луговий пров. — 46

1-й Низовий пров. — 21, 21/а, 21/б, 21/г, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Ново-Польовий пров. — 1, 2, 2/а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

1-й Підгірний пров. — 1, 2, 2/а, 2/б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17

Благовіщенська — 176, 180, 184, 186, 188, 190, 192, 243, 245, 247, 251

Героїв Крут — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Гоголя — 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 89, 91, 93, 95, 97

І. Дробного — 135, 137, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 163/а, 165, 167, 169

Л. Курбаса — 36, 49, 51, 53

Монастирська — 79, 88, 90, 92, 94

Підгірна — 1/а, 3, 4, 5, 5/а, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Родини Симиренків — 8, 10, 12, 17, 19, 21

Тиха — 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58/а, 60, 61, 62, 63, 64.

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