Подорожчання продуктів у Київській області продовжується на тлі зростання цін на консервовану продукцію, хліб та м’ясні вироби, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

За останній місяць в Україні помітно змінилися середні показники вартості у кількох популярних категоріях продовольства. Найбільшу динаміку аналітики фіксують у сегменті консервів і ковбасної продукції.

Середня ціна маринованих огірків «Верес» вагою 500 грамів наразі становить 111,61 гривні. У квітні показник перебував на рівні 102,55 гривні. У деяких торговельних мережах вартість уже перевищує 126 гривень за банку.

Помітне підвищення також зафіксували у категорії житнього хліба. «Столичний» вагою 950 грамів подорожчав із 49,85 до 51 гривні. Хоча зміна виглядає помірною, експерти звертають увагу на стабільне зростання витрат у хлібопекарському секторі.

Суттєво змінився й цінник на копчену ковбасу «Алан Брауншвейська сирокопчена». Середня вартість продукції досягла 391,14 гривні за 375 грамів проти 345,52 гривні місяцем раніше. Різниця перевищила 21 гривню.

Економісти пояснюють таку динаміку збільшенням логістичних витрат, вартості сировини та енергоносіїв. Окремий вплив мають сезонні коливання попиту й подорожчання виробничих процесів.

Аналітики зазначають, що Подорожчання продуктів у Київській області відображає загальну ситуацію на споживчому ринку, де базові товари поступово додають у вартості через інфляційний тиск.

Фахівці прогнозують, що найближчими місяцями тенденція може зберегтися, особливо у сегментах із високою залежністю від імпортної сировини та транспортних витрат.

