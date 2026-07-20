Графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 липня будуть тривати через планові роботи на електромережах.

Українцям показали, якими будуть планові графіки відключення світла, що були заплановані у Чернігівській області на 21 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 липня триватимуть через те, що енергетики виконуватимуть комплекс технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання, оновлення окремих елементів мережі та запобігання можливим аварійним ситуаціям.

За даними АТ «Чернігівобленерго», планові графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 липня діятимуть у селі Одинці через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. Знеструмлення триватимуть з 9 до 18 години лише за такими адресами:

Героїв Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Шевченка — 10

Садовий провулок — 1, 2, 3, 4, 5

08:00–18:45 години вимикатимуть також електрику в населеному пункті Ріпки. Обмеження триватимуть лише в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Зарічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

Молодіжний — 6

Набережна — 25, 25а, 25б, 28, 29, 30а, 33, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 55а, 57, 61, 63, 65, 67, 67а, 68, 69, 71, 73, 77, 83, 123а

Південна — 27, 31, 33

Південний — 1, 3, 5, 7

Світанкова — 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Святомиколаївська — 35, 37, 39, 39Б, 67/1

Українська — 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23

Чернігівська — 2

З 08:00–20:00 знеструмлення будуть діяти в Куликівка. Обмеження вводять через профілактичні роботи. 12 годин поспільне буде електрики на вулицях:

А.Галушко — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 4а, 50, 52, 7а

Амосова — 1, 53, 19Б, 24Б/2

Б.Хмельницького — 2, 2а, 3, 3А, 4, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9Б, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 48а, 49, 50, 52, 54, 54а, 66

Вишнева — 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Героїв Чорнобиля — 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Гетьманська — 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 12а, 14, 14а, 14б, 1а, 1в, 2а

Журавка — 1, 1а

Лугова — 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б

Миру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 35, 37, 39, 39а, 39б, 40А, 43, 45, 45А, 45А/2–56, 45А/60, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 71, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 86а, 88, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 98А, 99, 101, 103, 104А, 105, 107, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 157а, 159, 159а, 159Б, 160, 161, 162, 163, 164а, 168, 168б, 170, 171а, 172, 172а, 174, 174б, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188

Миру 2-й — 6, 10

М.М.Амосова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 16/2, 17, 17б, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 50а, 51, 52, 54, 56, 56А

Мурзи — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 37, 38, 40, 42, 42а, 44, 46

Набережна — 3, 4, 4а, 4Б, 4в, 5, 6а, 8, 9б, 9В, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 22Б, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38

Незалежності — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 21в, 21Г, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65

Озерна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21

Перемоги — 1

Пірогова — 9, 16, 26

Польова — 1, 2, 5, 18

Свободи — 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 4, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 19б

Т.Г.Шевченка — 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66б, 67, 68, 68а, 68в, 69, 70, 71, 71а, 72, 72а, 72б, 72В, 72г, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 87а, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 96а, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115

Шевченка — 1, 1а, 4, 5, 6, 9А, 11А, 58А, 59, 68Г, 168.

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