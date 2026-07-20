В Одеській області доступна нова грошова допомога для ВПО, яку можуть отримати лише деякі переселенці.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області доступна не всім переселенцям, а лише тим, хто відповідає визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочав прийом заявок на участь у програмі фінансової підтримки, розрахованій на шість місяців.

Як повідомили на сайті організації, програма передбачає підтримку сімей, які потребують допомоги з орендою житла та поступовим відновленням фінансової самостійності.

У межах проєкту грошову допомогу для ВПО в Одеській області можуть отримати домогосподарства, які складаються з:

ВПО, які перемістилися більше ніж 6 місяців тому;

евакуйованих осіб, які перемістилися менше ніж 6 місяців тому через загрозу безпеці, зокрема з територій, які є тимчасово окупованими, наближеними до лінії фронту або на яких ведуться чи велися активні бойові дії;

осіб, які повернулися менше 1 року тому до постійного місця проживання після вимушеного переміщення за кордон через військові дії після 24.02.2022 і мають фінансові труднощі або потребують термінової підтримки для стабілізації умов життя, зокрема якщо вони не мають власного житла або воно: розташоване на тимчасово окупованих територіях / у зоні активних бойових дій; пошкоджене або зруйноване й непридатне для проживання.

Однією з ключових умов участі є незадовільні житлові умови. Скористатися програмою можуть сім'ї, які нині проживають у місцях тимчасового розміщення, модульних містечках, гуртожитках, школах, дитячих садках чи інших тимчасових прихистках.

Також на підтримку можуть розраховувати орендарі житла, якщо вони ризикують втратити помешкання через погіршення фінансового становища або підвищення орендної плати. Враховуються й випадки, коли орендоване житло перебуває в аварійному стані, не має необхідних комунікацій або є надмірно перенаселеним.

Організатори наголошують, що програма має не лише забезпечити тимчасову фінансову підтримку, а й допомогти родинам досягти фінансової стабільності. Саме тому учасники повинні підтвердити, що після завершення проєкту зможуть самостійно оплачувати оренду житла. Для цього необхідно представити план покращення матеріального становища на найближчі шість місяців. Це може бути офіційне працевлаштування, відкриття власної справи, проходження професійного навчання або перекваліфікації.

Якщо сім'ї для участі у програмі потрібно змінити місце проживання, пошук нового житла здійснюється самостійно. Перші два місяці оренди учасники оплачують власним коштом, після чого ці витрати компенсуються відповідно до умов проєкту.

Для участі необхідно заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті програми. Після реєстрації всі заявки проходять перевірку. Якщо домогосподарство відповідає встановленим вимогам, представники Благодійного фонду «Право на захист» зв'язуються із заявниками, проводять телефонну консультацію та запрошують родину на особисту співбесіду. При цьому організатори підкреслюють, що заповнення анкети саме по собі не гарантує включення до програми.

Водночас існує ще одна важлива умова: українці, які вже отримували допомогу на оплату оренди житла в межах цієї програми після 2022 року, повторно скористатися нею не зможуть.

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