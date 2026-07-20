Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Миколаївській області на 21 липня.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла, що заплановані у Миколаївській області на 21 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 21 липня запроваджуються для забезпечення безпечної та стабільної роботи енергосистеми. Під час робіт фахівці перевірятимуть технічний стан мереж, замінюватимуть зношені елементи, усуватимуть потенційні несправності.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 21 липня з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Ганнівка. На час ремонту без електропостачання тимчасово залишаться окремі домоволодіння, розташовані на вулицях:

Лугова — 1, 3, 5

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15

Степова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23

В селі Журівка будуть ланові відключення електроенергії, що також триватимуть з 09:00 до 17:00. Тимчасові обмеження торкнуться низки житлових будинків, розташованих на окремих вулицях:

Радісна — 1А, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34А, 36, 37, 39

Степова — 6, 8А, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 21 липня будуть введені з 09:00 до 17:00 в селі Дмитрівка. Обмеження охоплять низку адрес:

Миру — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57А, 58, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66А, 67, 68, 70, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 23

Привітна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32

Садова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32.

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