Українців попередили про планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 липня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 липня будуть тривати за багатьма адресами та вводяться у різні часові проміжки, повідомляє Politeka.net.

У зв'язку з плановими та профілактичними роботами вводяться графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 липня. Тому варто заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки, ліхтарі та інші необхідні електроприлади.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 21 липня запланований плановий ремонт електрообладнання. Він триватиме з 09:00 до 13:00, і в цей період без електропостачання тимчасово залишаться мешканці вулиці Щаслива: 1.

Планові графіки відключення світла охоплять також вулицю Щасливу 1. Знеструмлення тут будуть з 13:00 до 17:00 години.

Ще один етап планових робіт запланований із 09:00 до 17:00 години. Упродовж 21 годин без електропостачання тимчасово залишатимуться окремі будинки, що знаходять за такими адресами:

Борисоглібська: 1-21, 2, 4-28, 2Б, 23-59, 32-38, 42-56

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 154, 156-160, 162, 162а(дача), 164-200, 202а

Григорія Чечета: 2-40, 38а, 3, 5-29

Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А

Етюдна: 1-23, 2-16

Залізнична: 24

Заміська (Тольятті): 1-17, 2-20

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Івана Нечуй-Левецького (Астраханська): 25-31, 36-48

Козацької Чайки (Верхоянська): 11, 12, 14, 8, 16-32, 1а(2эт), 25, 27-31, гр.Звонарева (оп 11), 2, 4, 2006, 9(барак), 34-66

Латвійська: 1-29, 10-14, 2-6, 8

Леоніда Приня (Лазо): 16(строит.№), 18, 2, 4, 6-14, 16, 7-21, зем.участок№4

Максима Кривоноса (Тухачевського): 19-33, 26, 28-42, 1, 3-17, 2-24, 1а

Медова: 4

Миколи Хвильового: 1-15, 17, 2-18

Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д

Опанаса Андрієвського (Зорге): 2-18, 3-17

Перемоги: 90, 96, 92, 92А

Піхотна: 1-23, 2-34

Руставелі: 67а, 69-75, 68, 7

Толстого: 1, 3, 4-22

Університетська (Жуковського): 66, 66Б

Федорюка: 12-46, 7-25, 29-45, 1, 3, 2-8, 5

Центральна: 12, 13, 1, 1а, 2,4,6 (2 пов), 3 (2 пов), 5 ( 2 пов), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 пов), 9 (4 пов), 5 (5 пов) - тимчасово, 8Б

Чигиринська (Калузька): 1-27, 2-24

Чорноземна: 1-13, 14, 2, 4-12

Леоніда Приня: 14

пров. Зустрічний: 10, 15, 16, 18, 1, 1в, 2, 4, 3, 3а, 4а, 5, 7, 2009, 5а, 6, 8, 9, 1Б

шосе Північне: 113, 113А, 30, 4Б, 9.

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