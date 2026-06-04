Варто заздалегідь зарядити мобільні телефони, адже будуть діяти графіки відключення світла у Миколаївській області на 5 червня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 5 червня будуть тривати багато годин поспіль за окремими адресами, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 5 червня триватимуть за окремими адресами у звёязку з плановими та профылактичними роботами на електромережах. Саме тому варто заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки, ноутбуки та іншу техніку, яка може знадобитися під час відсутності електроенергії.

Як повідомили у Миколаївобленерго, в селі Кам’яне з 08:00–16:00 години не буде електрики. Відключення пов'язані з капітальним ремонтом. Знеструмлення будуть діяти за наступними адресами:

Вишнева: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14

Жовтнева: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 18

Комунарів: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27

Молодіжна: 1, 4, 9, 11, 14, 15, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 42

Садова: 8А, 25А

Ставкова: 1, 3, 4, 5, 7, 9

Центральна: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 39

Шкільна: 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 24А

З 08:00–17:00 години в населеному пункті Новий Буг вимикатимуть світло, проте лише за такими адресами:

Вірчина: 1, 3, 9, 11, 13, 15

Заводська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 53

З 08:00 – 17:00 години в селі Станційне не буде електрики. Вимикатимуть світло через плановий ремонт. Знеструмлять такі адреси:

Весняна: 5А, 15, 16, 17, 20

Визволителів: 3А, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18В

Вокзальна: 1А, 2, 5, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 109

Володимира Сосюри: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Горіхова: 1А, 2, 4, 4А, 8, 10, 14А, 16, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 40

Залізнична: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51А, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 106, 107/1, 108А, 108

І. Сеник: 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 23, 25, 29, 31, 37, 39, 41, 45

Ольшанського: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17

Перемоги: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52А, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 127А, 127Б, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 142, 144, 146

Прикордонна: 1А, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 62А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104.

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