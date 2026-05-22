Новий графік руху транспорту в Миколаєві запровадили після виходу на лінію комунальних автобусів на новому маршруті № 49, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві передбачає, що перший рейс на цій лінії успішно відбувся 18 травня 2026 року.

Цей громадський транспорт тепер сполучає мікрорайон Широка Балка зі старим залізничним вокзалом міста.

Про офіційний початок роботи цього важливого напрямку пасажирських перевезень в офіційному Телеграм-каналі заявив міський голова Олександр Сєнкевич.

Відомо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав рішення про організацію автобусного маршруту номер 49 «мкр. Широка Балка - ст. Миколаїв-вантажний» дещо раніше, а саме 13 травня.

Тимчасовим перевізником на лінії міська влада призначила комунальне підприємство Миколаївпастранс.

Організація роботи цього сполучення стала вагомою частиною загальної стратегії розвитку міської транспортної мережі та покращення умов для пасажирів.

Пасажирам варто враховувати напрямок курсування автобусів. Сучасні автобуси № 49 їздитимуть із мікрорайону Широкої Балки через вулицю Пограничну безпосередньо до станції «Миколаїв-вантажний».

Громадський транспорт працює щодня з 06:00 до 22:00. На вказаній лінії за затвердженим розкладом постійно курсує шість автобусів.

Запроваджений новий графік руху транспорту в Миколаєві дозволяє суттєво зменшити час очікування на зупинках.

У комунальному підприємстві Миколаївпастранс підкреслили, що створення цього маршруту допомагає значно покращити якість транспортного забезпечення містян та гостей міста.

