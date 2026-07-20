Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому насамперед пов'язане зі збільшенням експлуатаційних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть розглянути найближчим часом, оскільки виконавчий комітет міської ради отримав звернення від ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» щодо перегляду вартості управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.net.

Підприємство подало оновлені економічні розрахунки наприкінці червня 2026 року. У компанії пояснили, що необхідність коригування виникла через суттєве зростання цін на дизельне пальне, яке залишається однією з головних статей витрат під час збору та перевезення сміття.

Проєкт змін уже оприлюднили на офіційних ресурсах Кропивницької міської ради. Після вивчення документів питання винесуть на засідання виконкому, де й ухвалять остаточне рішення.

У разі затвердження мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 89,45 гривні на одну особу щомісяця. Це на 2,22 гривні більше, ніж діючий показник.

Для приватного сектору запропонували нову суму — 93,70 гривні. Порівняно з чинною вартістю вона збільшиться на 2,31 гривні, що відповідає зростанню приблизно на 2,5%.

У компанії зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому насамперед пов'язане зі збільшенням експлуатаційних витрат. Найбільший вплив на формування собівартості має саме подорожчання пального, необхідного для безперебійного надання послуги.

Економічне обґрунтування та структура запропонованих розцінок уже доступні для ознайомлення. Після завершення всіх передбачених процедур виконавчий комітет визначить, чи набудуть нові тарифи чинності.

До ухвалення відповідного рішення для споживачів продовжують діяти чинні розцінки, а про можливі зміни міська влада обіцяє повідомити окремо.

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