Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі різноспрямованої динаміки в сегментах молочної, м’ясної та бакалійної продукції, повідомляє Politeka.

У категорії молочних товарів спостерігається поступове підвищення. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) наразі коштує в середньому 105,00 грн. У мережах Novus і Megamarket ціна коливається в межах 99,99–110,00 грн (станом на 4 червня 2026 року). Порівняно з травнем, коли середній рівень становив 103,54 грн, продукт додав близько 3,53 грн.

Динаміка протягом місяця була хвилеподібною: на початку травня фіксувалися значення близько 101,46 грн, далі відбулося підвищення до 104,30 грн, коротке зниження до 103,00 грн і подальший вихід на рівень 105,00 грн.

У м’ясному сегменті зміни більш відчутні. Буженина «Ятрань» запечена з чорносливом (1 кг) коштує в середньому 755,36 грн. У торговельних мережах ціна варіюється від 711,72 грн у Metro до 799,00 грн у Novus, що свідчить про різницю між пропозиціями в різних каналах продажу.

У травні середній показник становив 742,32 грн, а в червні зафіксовано зростання до поточного рівня. Загальний приріст склав близько 25,40 грн. Протягом місяця ціна змінювалася поступово, із кількома піками наприкінці травня.

Стабільнішу динаміку демонструє бакалія. Макарони «пір’я» (1 кг) коштують у середньому 34,70 грн. У магазинах Metro та Novus їхня ціна майже не відрізняється і становить 34,50–34,89 грн.

Порівняно з травневим рівнем 33,96 грн, продукт подорожчав приблизно на 3,10 грн. Зміни відбувалися поступово: від 31,60 грн на початку травня до стабілізації на рівні близько 34,70 грн наприкінці місяця.

У підсумку Подорожчання продуктів у Запоріжжі має нерівномірний характер: найбільший тиск формує м’ясна продукція, тоді як бакалія та молочні товари демонструють більш контрольовану, поступову зміну цінового рівня.

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