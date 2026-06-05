Обмеження руху транспорту в Тернополі є частиною планових ремонтних робіт.

Обмеження руху транспорту в Тернополі запроваджують на вулиці Львівській через початок ремонтних робіт, які триватимуть у центральній частині міста з 10 до 23 червня 2026 року, передає Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради з посиланням на законодавство про місцеве самоврядування та дорожній рух. Роботи виконуватиме ТОВ «ТЕХНО-БУДЦЕНТР» у межах поточного оновлення дорожнього покриття.

Перекриття стосується ділянки від ресторану McDonald’s до головного корпусу Західноукраїнського національного університету. Рух транспорту тут буде частково обмежений, а водіям радять заздалегідь планувати альтернативні маршрути.

Інформацію про це надає Тернопільська міськрада.

На період ремонту передбачено встановлення тимчасових дорожніх знаків та схеми організації руху. За потреби міські служби можуть оперативно змінювати схему руху громадського транспорту, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.

Окремо під час асфальтування зупинки міського та приміського транспорту тимчасово перенесуть до зупинки «Гетьмана Мазепи». Контроль за безпекою руху покладено на патрульну поліцію області.

У міській раді зазначають, що обмеження руху транспорту в Тернополі є частиною планових ремонтних робіт, спрямованих на оновлення дорожньої інфраструктури та покращення умов пересування в місті.

Крім того, в Тернополі повідомляли про підвищення тарифу на проїзд.

Головною причиною чергового перегляду тарифів перевізники називають складну економічну ситуацію та значне зростання вартості пального.

Наразі приватні та комунальні структури подали нові розрахунки, які різняться в межах від 27 до 32 гривень за одну поїздку.

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