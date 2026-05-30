Обмеження руху транспорту в Тернопільській області оголошено в Теребовлі з 2 червня 2026 року через старт масштабного інфраструктурного проєкту, що передбачає перекриття центральної частини населеного пункту, повідомляє міська влада.

Йдеться про капітальне оновлення мостової споруди на міжнародній трасі М-19 та модернізацію вулиці Князя Василька. Роботи триватимуть орієнтовно рік і фактично змінять транспортну логістику центральної зони.

Під реконструкцію потрапляє ділянка довжиною близько 850 метрів — від світлофорного вузла біля храму до виїзду в напрямку мікрорайону Сади. На період втручання рух приватного та вантажного транспорту розділять за альтернативними маршрутами, які погоджені з профільними службами.

У межах підготовки вже виконано часткове оновлення об’їзних шляхів. Серед них — вулиці Шевченка та Грушевського, де провели ямкове відновлення. Додатково заплановано заміну покриття на Січових Стрільців, а також локальні роботи на Застіноцькій та Глещавецькій.

Фінансування проєкту здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах програми транскордонного співробітництва. За словами міського голови, грантові кошти мають цільове призначення і не можуть бути використані на інші потреби.

Окремо влада пояснює, що під час робіт буде повністю оновлено інженерну інфраструктуру — водогони, каналізаційні системи та дощовий дренаж. Це дозволить уникнути повторних розриттів після завершення укладання покриття.

Також передбачено демонтаж старої бруківки. Частину матеріалу планують повторно використати для благоустрою, решту передадуть громаді з фіксацією та обліком. Мешканців закликають контролювати процес для забезпечення прозорості.

Окремо зазначено, що обмеження руху транспорту в Тернопільській області супроводжуватиметься розподілом потоків: вантажні машини спрямовуватимуть в об’їзд, а легкові — через тимчасові внутрішні маршрути з обмеженням швидкості.

Після завершення реконструкції планують відновити також вулиці, які використовуватимуться як альтернативні шляхи, щоб повернути їм належний технічний стан і зменшити навантаження на інші ділянки.

Джерело: gazeta1

