Графіки відключення світла у Чернігівській області на 5 червня діятимуть через планові профілактичні ремонтні роботи.

У Чернігівській області на 5 червня заплановані графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням комплексу технічних робіт, повідомляє Politeka.net

Тимчасові обмеження електропостачання мають плановий характер і запроваджуються для забезпечення безпечної та стабільної роботи електромереж. Графіки відключення світла у Чернігівській області на 5 червня діятимуть через планові профілактичні ремонтні роботи на енергетичній інфраструктурі.

Інформацію про обмеження надали у «Чернігівобленерго» та пояснили, що з 8 до 20 години не буде електрики в місті Прилуки. Знеструмлення триватимуть 12 годин поспіль лише за окремими адресами:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Василя Совачіва — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 14А, 14Б/3, 14Г

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Дослідна-Ботанічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кільцева — 38

Пирятинська — 106

Юрія Мірюти — 32, 25А, 26А

Яблунівська — 42

З 9 до 17 години вводять додаткові графіки відключення світла, які будуть тривати у місті Ніжин. Обмеження охоплять наступні вулиці цього населеного пункту:

Космонавтів — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42/1, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 47Б

Чернігівська — 95, 97, 99, 101, 103, 110, 110А, 110б, 112, 114, 116, 118, 120, 122а, 124

Населений пункт Остер буде знестромлено з 9 до 18 години. Обмеження вводяться лише на окремих вулицях:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбинського — 27

Левка Лук'яненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежності — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98, 100, 102, 104, 106.

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