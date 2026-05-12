У травні на окремих напрямках приміського залізничного сполучення запроваджується новий графік руху поїздів в Черкаській області.

У травні на окремих напрямках приміського залізничного сполучення запроваджуються тимчасові зміни у графіках руху та маршрутах поїздів. Причиною нового графіку руху поїздів в Черкаській області стали планові ремонтні роботи на об’єктах колійного господарства, які проводяться для оновлення інфраструктури та підвищення безпеки руху.

В Укрзалізниці закликають пасажирів уважно стежити за оновленнями розкладу, оскільки низка рейсів у різних регіонах країни тимчасово курсуватиме за зміненими напрямками або буде повністю виведена з графіка.

Зокрема, 14, 15, а також у період із 17 по 19 травня змін зазнають приміські поїзди на напрямку Умань — Вапнярка. У ці дні поїзд №6421 курсуватиме за маршрутом Умань — Кирнасівка замість звичного сполучення до Вапнярки.

У зворотному напрямку також тимчасово зміниться схема проїзду поїзда №6424, який здійснюватиме перевезення за маршрутом Кирнасівка — Умань замість рейсу Вапнярка — Умань.

Крім того, масштабні зміни торкнуться і Закарпатського напрямку. У період з 13 по 22 травня приміські поїзди №6574 та №6575 курсуватимуть за скороченим маршрутом.

Так, поїзд №6574 тимчасово здійснюватиме рейси сполученням Королево — Хуст замість маршруту Королево — Солотвино-1. Аналогічно зміниться і рух поїзда №6575, який курсуватиме за напрямком Хуст — Королево замість Солотвино-1 — Хуст.

Окремо в Укрзалізниці повідомили про тимчасове скасування приміського поїзда №6578/6581 Батьово — Королево — Батьово. Рейс буде повністю виведений із графіка у період з 11 по 18 травня.

