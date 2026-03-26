Із 1 квітня у Черкаській області стартує індексація пенсій, однак підвищення виплат отримає лише частина громадян, пише Politeka.net.
Про це повідомляють у ПФУ.
Підвищення пенсій в Черкаській області з 1 квітня стосуватимуться працюючих пенсіонерів. Йдеться про тих, у кого після призначення або останнього перерахунку пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.
За даними Пенсійного фонду, щороку такий перерахунок охоплює понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні налічується близько 2,8 мільйона таких осіб, а середній розмір їхніх пенсій становить приблизно 7,16 тисячі гривень.
Сума підвищення визначається індивідуально і залежить від кількості страхового стажу, набутого після попереднього перегляду.
- Якщо пенсіонер має не менше 24 місяців стажу, під час перерахунку враховуватимуть як додатковий стаж, так і, за необхідності, оновлений рівень заробітної плати.
- Якщо ж цей період менший, пенсію переглянуть лише з урахуванням додаткових місяців без зміни зарплатного показника. При цьому раніше використаний показник середньої заробітної плати залишається незмінним.
Для пенсіонерів за вислугу років передбачені окремі умови: перерахунок із урахуванням нового стажу та доходів можливий лише після досягнення пенсійного віку. Право на автоматичний перерахунок визначається станом на 1 березня, а якщо воно виникає пізніше, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою.
У підсумку розмір пенсій після перерахунку зростатиме індивідуально — орієнтовно від 100 до 2 595 гривень залежно від стажу, рівня доходів та наявних доплат.
Окремо передбачено підвищення для громадян старшого віку. Пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, і надалі нараховуватимуть вікові доплати, розмір яких може зрости через оновлення соціальних стандартів.
У Пенсійному фонді підкреслюють, що всі нарахування здійснюються на основі актуальних даних про доходи та сплачені внески, що забезпечує точність і справедливість розрахунків.
