Підвищення пенсій в Черкаській області з 1 квітня стосуватимуться лише частини українців.

Із 1 квітня у Черкаській області стартує індексація пенсій, однак підвищення виплат отримає лише частина громадян, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у ПФУ.

Підвищення пенсій в Черкаській області з 1 квітня стосуватимуться працюючих пенсіонерів. Йдеться про тих, у кого після призначення або останнього перерахунку пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

За даними Пенсійного фонду, щороку такий перерахунок охоплює понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні налічується близько 2,8 мільйона таких осіб, а середній розмір їхніх пенсій становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

Сума підвищення визначається індивідуально і залежить від кількості страхового стажу, набутого після попереднього перегляду.

Якщо пенсіонер має не менше 24 місяців стажу, під час перерахунку враховуватимуть як додатковий стаж, так і, за необхідності, оновлений рівень заробітної плати.

Якщо ж цей період менший, пенсію переглянуть лише з урахуванням додаткових місяців без зміни зарплатного показника. При цьому раніше використаний показник середньої заробітної плати залишається незмінним.

Для пенсіонерів за вислугу років передбачені окремі умови: перерахунок із урахуванням нового стажу та доходів можливий лише після досягнення пенсійного віку. Право на автоматичний перерахунок визначається станом на 1 березня, а якщо воно виникає пізніше, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

У підсумку розмір пенсій після перерахунку зростатиме індивідуально — орієнтовно від 100 до 2 595 гривень залежно від стажу, рівня доходів та наявних доплат.

Окремо передбачено підвищення для громадян старшого віку. Пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, і надалі нараховуватимуть вікові доплати, розмір яких може зрости через оновлення соціальних стандартів.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що всі нарахування здійснюються на основі актуальних даних про доходи та сплачені внески, що забезпечує точність і справедливість розрахунків.

