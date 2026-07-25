Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати, проте потрібно дотриматися умов.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть отримати укравїнці, які досягли визначеного віку та відповідають встановленим вимогам, пише Politeka.net.

Розмір щомісячної вікової надбавки залежить від віку пенсіонера. Так, громадянам віком від 70 до 74 років виплачують 300 гривень, пенсіонерам від 75 до 79 років — 456 гривень, а особам, які досягли 80-річного віку, призначають 570 гривень.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують, що пенсіонери віком від 60 до 69 років права на таку доплату не мають.

Особливістю цієї щомісячної доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області є те, що вона призначається не з початку місяця, а з дня, коли людина досягає відповідного віку. Саме тому в перший місяць сума надбавки може бути меншою за встановлений розмір.

Наприклад, якщо день народження пенсіонера припадає на 1 число місяця, він отримає повну суму доплати разом із пенсією. Якщо ж людина святкує день народження 20 числа, надбавку нарахують лише за дні після досягнення відповідного віку.

Вікова доплата призначається автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду із заявою не потрібно. Водночас існує важлива умова: загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

У ПФУ також пояснили, як змінюється розмір надбавки після переходу до наступної вікової категорії. Після досягнення 75 років пенсіонеру не призначають нову виплату у повному обсязі 456 гривень, а лише донараховують різницю між вже отримуваною надбавкою та новим розміром.

Таким чином, якщо після 70-річчя людина вже отримувала 300 грн, то після досягнення 75 років їй додатково нарахують 156 гривень, щоб загальний розмір вікової доплати становив 456 грн. За таким самим принципом здійснюється перерахунок і після досягнення наступної вікової категорії.

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