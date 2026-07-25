В частині населених пунктів у Миколаївській області багато годин поспіль будуть діяти графіки відключення світла.

Українцям показали, якими будуть графіки відключення світла у Миколаївській області в неділю, на 26 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла діятимуть 26 липня у низці населених пунктів Миколаївської області через проведення планових ремонтних робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання та модернізацію мереж, щоб підвищити надійність електропостачання й запобігти аварійним відключенням.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», електрика зникне з 8 до 17 години в селі Доманівка. Знеструмлення вводять через капітальний ремонт. Обмеження триватимуть за такими адресами:

Аграрна — 17, 21, 23, 25

Катерини Білокур — 4, 8, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41

У цей же час, з 08:00 до 17:00, планові роботи проводитимуться і в селі Ковалівка. Через це без світла залишаться окремі будинки на вулиці:

Садова — 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Крім того, з 09:00 до 17:00 відключення електроенергії заплановані у селі Щасливе. На час проведення ремонтних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини будинків на вулицях:

Новоселів — 1

П. Чубинського — 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55А, 55Б, 56, 58, 59, 59А, 63

Шкільна — 1, 8, 17

Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 47, 48, 49/1, 50, 51А, 52А, 53, 54, 55А, 56, 57А, 59.

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