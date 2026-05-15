У місті через перекриття окремих ділянок запроваджено новий графік руху транспорту в Луцьку, який зачіпає автобусні та тролейбусні напрямки, передає Politeka.

Про це повідомляє представниця Громадянського Руху «Свідомі» Алла Надточій

Зміни діють 14 травня та пов’язані з обмеженням проїзду проспектом Василя Мойсея. На цей період автобусні рейси перенаправлено вулицею Шопена в обох напрямках, що дозволяє зберегти сполучення між ключовими районами.

Маршрути № 26 і 26А рухаються через вулицю Генерала Шухевича та проспект Президента Грушевського. Для тролейбусної мережі також внесено коригування: лінії № 1, 2, 5 курсують проспектом Відродження без змін напрямку руху.

Окремо маршрут № 12 обмежено кінцевою зупинкою біля Драмтеатру. Водночас рейси № 15 та 15А тимчасово не виконуються через організаційні обставини на ділянках слідування.

Збережено роботу напрямків № 3, 4 та 4А — вони продовжують перевезення за звичною схемою без додаткових коригувань.

Міські служби наголошують, що новий графік руху транспорту в Луцьку запроваджено тимчасово, і після відновлення проїзду на перекритій ділянці рух повернеться до стандартної схеми.

Крім того, на Волині піднялися ціни на комунальні послуги.

За оновленими розрахунками, один кубометр води коштує 30,97 гривні, каналізаційна послуга — 20,99 гривні. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ тепер складає 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

Фахівці підкреслюють, що нові тарифи забезпечують стабільну роботу систем, безперервне постачання води та нормальне функціонування каналізаційних мереж.

