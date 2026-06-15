Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 червня будуть тривати через планові роботи в електромережах.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 червня будуть тривати за окремими адресами на багато годин, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 червня будуть тривати через планові роботи в електромережах. Тимчасові незручності є вимушеним кроком для підтримання стабільної роботи енергетичної системи. Регулярне проведення профілактичних робіт дозволяє продовжити термін експлуатації обладнання та мінімізувати ризики аварійних відключень у майбутньому.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», 16.06.2026 року триватимуть додаткові обмеження в селі Ясинуватка з 09:00 до 17:00 години. Знеструмлення вводяться тільки в будинках, що розташовані за такими адресами:

Інгулецька: 12.

Центральна: 1, 5–6, 9, 11, 14–15, 17, 19, 21–22, 26, 28–29, 32, 34, 36, 41, 44–45, 47, 51.

Знеструмлення триватимуть з 09:00 до 20:00 години в селі Бандурове. Електрики не буде тільки в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Ігоря Шишака — 3-4, 8-9, 12-13, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 24, 26, 28, 30

Івана Кулинича — 3, 5-6, 9-11, 13-17, 19, 27, 33

Партизанська — 2-4, 6, 16, 18, 22

пров. Перемоги — 20

Степова — 2, 7, 16

Кооперативна — 8, 12, 16

Яблунева — 1, 4, 8, 10, 13-14, 22

Лісна — 3

пров. Лісовий — 1

Садова — 7, 11, 15, 17, 19, 25

Шевченка — 3, 6-8, 14

пров. Вишневий — 4

пров. Польовий — 2, 4

Озерна — 1, 4

Широка — 5-7, 10-11, 13, 16-17, 20, 22, 25-26, 28-32, 41, 43

Шкільна — 4-5, 12, 14-15, 17, 38.

З 09:00 до 20:00 години в селі Красносілка вимикатимуть електрику через капітальний та плановий ремонт. Обмеження вводяться на вулицях:

Дмитра Коломійця — 3-4, 6-8, 10, 13-16, 18-20, 22-25, 27, 29, 33-36, 39, 44-45, 48, 52-59, 63, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95

Шевченка — 1, 11, 14, 19, 23, 26, 31

Сонячний пров. — 1-6, 9-12

Щаслива — 1, 4-6, 8-9, 11, 13-15, 17-25, 27-28, 30, 36-39, 41-43, 46, 48, 52, 54

Зарічна — 2-7, 10, 12-13, 15, 17-19, 22, 24-25, 27, 29, 31, 36, 39-40, 43, 46-48, 50-51, 53, 58, 60

Петра Бойка — 1, 3, 5-13, 15-16, 18, 20-21, 23, 26-28, 34, 36, 39, 43, 46-47, 49-54, 58-59, 63, 65

Анатолія Дейнека — 2а, 2б, 3-9, 11, 13-15, 17-24, 26, 26А, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43

Володимира Максимчика — 3, 7-8, 12, 14-15, 17-22, 25, 27, 29-31, 34, 44-48, 51, 55, 57, 60, 64, 68, 73

Григорія Юрченка — 1-4, 6, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 21-22, 28, 31, 34-35, 39, 41, 43

Мельниківська — 7, 9-10, 17

Миру — 1-6, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22

Садова — 4, 6, 8, 12, 15, 29

Зелений пров. — 1, 5, 7, 15, 17

Ставидлянська — 2, 5-6, 8, 10, 12, 22-25, 27, 37-38, 41-43, 46, 49, 51-54, 56-61, 64-65, 69

Шкільна — 2, 19, 23.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: ціни різко підскочили.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області: проблема почала загострюватися.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області: хто може сподіватися на отримання 1000 гривень.