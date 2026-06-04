Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як спробу зберегти стабільну роботу маршрутної мережі.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області продовжується у Новоукраїнці, де місцевий виконком затвердив поетапне коригування вартості автобусних перевезень, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після серії консультацій за участю представників транспортної галузі, депутатів та громадськості. У результаті сторони підтримали поступове впровадження нових розцінок замість одноразового різкого зростання.

Перший етап стартував 11 травня. Відтоді поїздка міським маршрутом коштує 30 гривень. Уже з 1 червня набуває чинності наступна зміна, яка передбачає оплату на рівні 35 гривень. До цього мешканці користувалися автобусами за 25 гривень.

У транспортних компаніях пояснюють необхідність перегляду збільшенням витрат на забезпечення перевезень. Серед основних причин називають дорожче пальне, вищу вартість комплектуючих, сервісного обслуговування та відновлення рухомого складу.

За словами представників галузі, економічні розрахунки передбачали встановлення ціни на рівні 40 гривень. Водночас місцева адміністрація обрала компромісний варіант, який має врахувати інтереси як перевізників, так і пасажирів.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як спробу зберегти стабільну роботу маршрутної мережі без надмірного навантаження на бюджети родин.

Під час громадських обговорень думки містян розділилися. Частина жителів висловлювала занепокоєння через додаткові витрати, інші підтримали поетапний механізм, вважаючи його більш прогнозованим.

Окремо підтверджено збереження пільг для учасників бойових дій та родин загиблих військовослужбовців. Відшкодування відповідних витрат і надалі здійснюватиметься коштом місцевої скарбниці.

Експерти зазначають, що подальші рішення у сфері перевезень залежатимуть від цін на енергоносії, паливо та загальної економічної ситуації.

Джерело: persha.kr

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