Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть становити близько 1297 гривень за кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачені для колишніх військовослужбовців, які після звільнення зі служби не мають офіційного працевлаштування та утримують непрацездатних членів родини, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну державну підтримку, що надається громадянам, які забезпечують близьких за рахунок власного пенсійного забезпечення. Право на таку надбавку мають представники рядового, сержантського та офіцерського складу.

У Пенсійному фонді України зазначають, що виплата призначається до пенсії за вислугу років або у зв’язку з інвалідністю. Водночас ця норма не поширюється на осіб, які проходили лише строкову службу.

Фінансова допомога надається за утримання літніх батьків, людей з інвалідністю, непрацездатного чоловіка або дружини, а також інших родичів, визначених чинним законодавством.

Розрахунок здійснюється на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник встановлений на рівні 2595 гривень.

З огляду на це, Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть становити близько 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо таких осіб декілька, загальна сума підтримки збільшується відповідно до кількості членів сім’ї, які перебувають на забезпеченні.

У ПФУ наголошують, що нарахування не відбувається автоматично. Для отримання коштів необхідно подати заяву та документи, які підтверджують право на надбавку.

Звернутися можна особисто до сервісного центру або скористатися електронними сервісами відомства. Після перевірки поданих матеріалів фахівці ухвалюють рішення щодо призначення виплати.

Експерти звертають увагу, що така форма підтримки допомагає частково компенсувати витрати сімей, у яких основним джерелом доходу залишається пенсія колишнього військового. Це особливо актуально для домогосподарств, де проживають люди, які потребують постійної матеріальної допомоги.

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