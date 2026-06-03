Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області прогнозується на тлі загальнонаціонального скорочення виробництва сирого молока та зростання собівартості переробки, що вже впливає на ринок продовольства, повідомляє Politeka.

За даними галузевих асоціацій, ключовим чинником змін стала дорожнеча кормів для худоби, спричинена як внутрішніми економічними коливаннями, так і підвищенням витрат на логістику. Додатковий тиск формують енергоресурси та пальне, що безпосередньо впливають на фермерські господарства та переробні підприємства.

У результаті виробники фіксують зниження обсягів надою, що автоматично скорочує пропозицію сировини для виготовлення базової молочної продукції. Це створює ризики для стабільності постачання, особливо в періоди сезонного попиту.

Водночас експерти ринку зазначають, що ситуація не означає повного зникнення товарів із полиць. Частина сировини традиційно спрямовується на експорт, тому за умов падіння виробництва внутрішній ринок може частково отримати додаткові обсяги за рахунок скорочення зовнішніх поставок.

Окремо фахівці підкреслюють, що дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області може проявлятися нерівномірно — залежно від логістики, локальних постачальників і структури роздрібних мереж.

Прогноз щодо цін також залишається стриманим, однак аналітики допускають поступове подорожчання в межах найближчих місяців. Найбільше це може торкнутися продукції з вищою собівартістю виробництва та складнішою технологією переробки.

У підсумку ринок молочної продукції входить у фазу корекції, де баланс між виробництвом, експортом і внутрішнім споживанням визначатиме подальшу доступність товарів для покупців.

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