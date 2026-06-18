Украинцев предупредили о длительных графиках отключения света, вводимых в Винницкой области на 19 июня, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 19 июня носят временный характер и проводятся исключительно для выполнения необходимых технических мероприятий. После завершения ремонтных работ электроснабжение будет возобновлено в обычном режиме.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что отключение будет продолжаться с 08:00 до 16:00. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено из-за планового ремонта электрооборудования в населенном пункте Будькы. Без света останутся жители отдельных домов на улицах:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Жовтнева — 1, 4, 5

И. Богуна — 14, 28, 29

Исторична — 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504

И. Франка — 3

Котовського — 2

Ланова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Ленина — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22

Лисова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Л. Украинкы — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Мыру — 2

Перемогы — 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Пидлисна — 1

Пролетарська — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Проризна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Садова — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Урожайна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 49, 50, 51, 61, 64

Шевченка — 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Кроме того, энергетики запланировали еще один масштабный этап работ, который будет проходить с 09.00 до 16.00 в селе Вознивци. В этот период временные ограничения электроснабжения будут введены по ряду адресов:

Гагарина — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 501

Закрынычна — 1, 2, 3, 4, 5

Затышна — 4, 6, 9, 10, 11

Коцюбынського — 1, 2, 3, 4, 6, 8

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42

Пырогова — 1, 2, 4, 5

Польова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Садова — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Суворова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24

1 Травня — 19/2.

В населенном пункте Гута-Мовчанська с 09:00 до 16:00 не будет электричества. Исчезнет свет по следующим адресам:

Вышнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагарина — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова — 17, 18, 41

Тытова — 2, 8, 9.

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