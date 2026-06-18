Украинцев предупредили о длительных графиках отключения света, вводимых в Винницкой области на 19 июня, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Винницкой области на 19 июня носят временный характер и проводятся исключительно для выполнения необходимых технических мероприятий. После завершения ремонтных работ электроснабжение будет возобновлено в обычном режиме.
На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что отключение будет продолжаться с 08:00 до 16:00. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено из-за планового ремонта электрооборудования в населенном пункте Будькы. Без света останутся жители отдельных домов на улицах:
- Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32
- Жовтнева — 1, 4, 5
- И. Богуна — 14, 28, 29
- Исторична — 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504
- И. Франка — 3
- Котовського — 2
- Ланова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
- Ленина — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22
- Лисова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- Л. Украинкы — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
- Мыру — 2
- Перемогы — 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Пидлисна — 1
- Пролетарська — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Проризна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
- Садова — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Урожайна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 49, 50, 51, 61, 64
- Шевченка — 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Кроме того, энергетики запланировали еще один масштабный этап работ, который будет проходить с 09.00 до 16.00 в селе Вознивци. В этот период временные ограничения электроснабжения будут введены по ряду адресов:
- Гагарина — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 501
- Закрынычна — 1, 2, 3, 4, 5
- Затышна — 4, 6, 9, 10, 11
- Коцюбынського — 1, 2, 3, 4, 6, 8
- Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42
- Пырогова — 1, 2, 4, 5
- Польова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- Садова — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14
- Суворова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24
- 1 Травня — 19/2.
В населенном пункте Гута-Мовчанська с 09:00 до 16:00 не будет электричества. Исчезнет свет по следующим адресам:
- Вышнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39
- Гагарина — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35
- Лермонтова — 17, 18, 41
- Тытова — 2, 8, 9.
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