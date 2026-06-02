Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують у приватних будинках у різних населених пунктах регіону, де власники шукають мешканців для довготривалого проживання на умовах догляду та підтримки житла, повідомляє Politeka.

У селі Потоки Жмеринського району доступний будинок на кілька кімнат із присадибною територією. Об’єкт не підключений до газу та водопостачання, однак має криницю, пічне опалення, господарські споруди та сад. Проживання передбачене для відповідальних людей, готових доглядати за майном і вести побут у сільських умовах.

Ще один варіант розміщення знаходиться у Гонорівці Ямпільського району. Тут пропонують будинок із кількома кімнатами, пічним опаленням і власною земельною ділянкою. Житло підходить для сімей із дітьми, які можуть самостійно організувати побут у сільській місцевості з базовою інфраструктурою.

У Вінниці також є пропозиція окремої кімнати в цегляному будинку для жінки старшого віку або літньої пари. Умови включають проживання з доступом до води, опаленням пічного типу та земельною ділянкою біля будинку. Санвузол розташований на подвір’ї, а всі деталі обговорюються безпосередньо з власником.

Подібні варіанти демонструють різні формати соціального житла, де Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області поєднується з вимогами до відповідального ставлення до майна та участі у веденні побуту.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним варіантом для людей, які готові до сільського побуту та спільного проживання на взаємовигідних умовах.

