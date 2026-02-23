Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області залишається доступною для тих, хто дотримується правил.

Переселенці продовжують отримувати грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області, проте виплати можуть бути припинені через порушення встановлених правил, повідомляє Politeka.net.

Згідно з постановою Кабміну, держава проводить щомісячну перевірку внутрішньо переміщених осіб. Якщо отримувачі дотримуються вимог, вони мають право на підтримку у 2026 році: дорослі — 2 000 грн на місяць, діти — 3 000 грн, особи з інвалідністю — 3 000 грн.

Разом із тим існує низка причин, через які допомога може бути припинена. Серед них: перебування за кордоном понад 30 днів без поважної причини, придбання житла або земельної ділянки понад 100 тисяч гривень (крім державних чи місцевих програм), купівля автомобіля віком до 5 років без винятків для потреб ЗСУ, наявність власного житла у безпечному регіоні з площею понад 13,65 м² на особу, придбання валюти чи банківських металів на суму понад 100 тис. грн та наявність депозиту з понад 100 тис. грн.

Більшість критеріїв мають винятки, тому оцінка правомірності припинення виплат може бути спірною.

У разі сумнівів переселенцям радять звертатися до ЦНАП або управління соціального захисту за місцем проживання. Там можна уточнити причину відмови та подати необхідні документи для відновлення нарахувань.

Якщо виплата затримується лише на кілька днів, причин для хвилювання немає. Кошти будуть зараховані, навіть якщо переказ відбувся з невеликою затримкою. Технічні або організаційні нюанси можуть впливати на терміни надходження грошей.

Для перевірки виплат рекомендують звертатися до Пенсійного фонду України. Можна: перевірити особистий кабінет на порталі ПФУ, зателефонувати на гарячу лінію, уточнити банківські реквізити, перевірити документи та строк їх дії, а при необхідності подати нову заяву для поновлення нарахувань.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області залишається доступною для тих, хто дотримується правил, а своєчасне звернення до органів влади допомагає уникнути втрати фінансової підтримки.

