Через проведення профілактичних та ремонтних робіт вводять графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 22 по 28 червня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 22 по 28 червня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, пише Politeka.net.

Енергетики зазначають, що такі заходи є частиною планового технічного обслуговування мереж і спрямовані на підвищення надійності електропостачання. Завдяки проведенню профілактичних та ремонтних робіт вдається своєчасно усувати потенційні несправності, знижувати ризик аварійних відключень та забезпечувати стабільну роботу енергосистеми в майбутньому.



На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що планові відключення заплановані на 22 червня у Пиків. З 09:00 до 17:00 без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 29Н, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 29Н, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57 Кошового — 38

Надрічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Трудова — 15

Яблунева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Н, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23Н, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35

Планові знеструмлення заплановані на 23 червня. У селі Олександрівка з 09:00 до 16:30 тимчасово припинятиметься електропостачання на окремих ділянках мережі. Під відключення потраплять десятки домоволодінь на вулицях

Затишна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 102А, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 116, 120, 124, 126, 128, 139, 141, 143

Коцюбинського — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 44, 46

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 68

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Новоселів — 7

Подільська — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 100

Польова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 95, 97

Соборна — 1, 1А, 2, 2Б, 4А, 5А, 6, 6А, 7А, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 36, 36Б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Наступного дня, 24 червня, ремонтні роботи триватимуть у населеному пункті Тростянець. У період з 09:00 до 15:30 електроенергію тимчасово вимикатимуть за низкою адрес:

30 річчя Перемоги — 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50, Н/У

Витягайлівська — 2, 113, 115, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 189, 190, 192, 194, 198

Зарічна — 2, 4, 8, 12.

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