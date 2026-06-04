Доплати у Дніпропетровській області нараховуються непрацюючим військовим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів родини, повідомляє Politeka.

Така доплата для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначається для осіб від рядового до офіцерського складу, проте вона не стосується сімей військовослужбовців строкової служби.

Як повідомили на офіційному сайті ПФУ, щомісячна сума додаткової допомоги наразі становить близько 1297 гривень за кожну таку особу.

Грошова підтримка може додаватися до пенсії за вислугу років або за інвалідністю. Головною умовою є те, що літні батьки, люди з інвалідністю, чоловік чи дружина є непрацездатними.

При цьому, отримувач доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області виступає для них основним джерелом фінансового забезпечення.

Розмір цієї допомоги прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей державний показник становить 2595 гривень.

Сама надбавка дорівнює половині цієї суми, тому громадянам щомісячно виплачують по 1297 гривень на кожного утриманця.

Якщо у родині таких осіб кілька, то загальна сума збільшується, хоча кожен випадок фахівці розглядають індивідуально.

Попри гарантії в законодавстві, Пенсійний фонд України не нараховує ці гроші автоматично. Багато людей не отримують фінансову допомогу через необізнаність або брак інформації про процедуру оформлення.

Громадянам необхідно самостійно звернутися із заявою та сформувати пакет документів, куди входять паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження чи шлюб, а також офіційні довідки про спільне проживання та підтвердження відсутності роботи чи служби у заявника.

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