Подорожчання продуктів у Запоріжжі пов’язане із комплексним впливом логістики, сезонних змін постачання та коливань закупівельних цін у виробничих ланцюгах.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується на ринку харчових позицій на тлі зміни вартості базових товарних груп, зокрема м’яса, бакалії та молочної продукції, повідомляють аналітичні спостереження торгівельних мереж, повідомляє Politeka.

У сегменті гречки середній показник досяг 77,46 грн за кілограм. У роздрібі зафіксовано різницю: Megamarket — 96,50 грн, Metro — 69,90 грн, Novus — 65,99 грн. У травні середній рівень становив 76,25 грн, що свідчить про помірну, але нестабільну динаміку протягом місяця.

Буженина демонструє більш виражене зростання. Поточна середня оцінка — 793,60 грн за кілограм. У магазинах діапазон коливається від 699,00 грн до 847,80 грн. Раніше, у травневий період, середній показник складав 745,58 грн, що відображає помітний стрибок у сегменті м’ясних виробів.

Кефір також змінив цінову траєкторію. Середній рівень становить 68,30 грн за 950 мл. У торгових точках спостерігається розкид: 48,90 грн в Auchan, 69,50 грн у Megamarket та 86,50 грн у Metro. Місяцем раніше середнє значення трималося на позначці 63,95 грн.

Окремо фіксується ситуація із сардельками «Ятрань молочні». Середній показник піднявся до 183,38 грн за кілограм, тоді як у травні він дорівнював 146,62 грн. Динаміка останніх тижнів показує поступове щоденне зростання з коливаннями у межах торгових пропозицій.

Додатково на ринку ковбасних виробів ковбаски «Алан мисливські» утримують рівень 800,56 грн за кілограм. У різних мережах ціна варіюється від 705,80 грн до 889,00 грн, що свідчить про суттєву різницю між постачальниками та форматами реалізації.

У секторі борошна «Хуторок» середній показник становить 70,96 грн за 2 кг. У травні він був нижчим — 68,72 грн. Поточні значення коливаються між 67,92 грн та 74,00 грн залежно від магазину.

На ринку молочної продукції кефір «Селянський 2,5%» демонструє середню вартість 68,30 грн за упаковку 950 мл. Раніше аналогічний рівень складав 63,95 грн, що підтверджує загальне підвищення витрат у категорії базових продуктів.

Аналітики зазначають, що Подорожчання продуктів у Запоріжжі пов’язане із комплексним впливом логістики, сезонних змін постачання та коливань закупівельних цін у виробничих ланцюгах. Ситуація залишається неоднорідною між різними товарними групами, однак загальний тренд зберігає висхідний характер.

Джерело: Мінфін

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