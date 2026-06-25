Такая денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области позволяет увеличить общий размер пенсионного обеспечения более чем на тысячу гривен

Часть пенсионеров в Николаевской области может получать не только основную пенсию, но и ежемесячную денежную помощь за особые заслуги перед государством, сообщает Politeka.net.

Право на дополнительную финансовую поддержку имеют граждане, отмеченные высокими государственными наградами или имеющие особый статус. Такая возможность предусматривает закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" .

В частности, денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области назначается Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, а также гражданам, которые после провозглашения независимости Украины были удостоены четырех и более государственных наград.

Кроме того, на повышенные выплаты могут рассчитывать владельцы почетных государственных званий, среди которых народные артисты Украины и другие лица, вклад которых в развитие государства был официально признан на самом высоком уровне.

Отдельную категорию получателей составляют женщины, имеющие звание «Мать-героиня». Такая государственная поддержка предусмотрена для родивших и воспитавших матерей до шестилетнего возраста пяти и более детей.

В то же время, законодательство предусматривает возможность назначения выплаты и отцу. Такое право возникает в случаях, когда мать умерла или лишена родительских прав, а воспитание детей полностью осуществлял мужчина. При этом при определении права на нее учитываются не только родные, но усыновленные дети.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2564 гривны, а сумма денежной помощи в Николаевской области рассчитывается как определенный процент от этой величины.

В зависимости от категории получателя поддержка составляет от 35 до 40% прожиточного минимума. Таким образом, размер ежемесячного пособия колеблется от 897 до 1026 гривен и выплачивается дополнительно к основной пенсии.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что эта выплата носит постоянный характер и начисляется ежемесячно вместе с пенсионным обеспечением. Финансирование производится за счет средств государственного бюджета.

Специалисты также обращают внимание, что для назначения выплаты гражданин должен принадлежать одной из определенных законом категорий и подтвердить свой статус соответствующими документами. В случае возникновения вопросов по оформлению, перерасчету или назначению выплат пенсионерам рекомендуют обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

В ведомстве подчеркивают, что пенсии за особые заслуги являются одной из форм государственной поддержки граждан, внесших весомый вклад в развитие страны, культуру, общественную жизнь или отмеченные за выдающиеся заслуги перед Украиной. Такие выплаты призваны обеспечить дополнительную социальную защиту и повысить уровень материального обеспечения заслуженных граждан.

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