Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються людям, які зареєстровані у місцях тимчасового компактного проживання, повідомляє Politeka.

Відповідний механізм підтримки регулюється рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.12.2023 № 6-19/12 зі змінами, що були внесені пізніше.

Дніпро продовжує забезпечувати безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів тих, хто вимушено залишив власні домівки та наразі мешкає у так званих шелтерах.

Програма підтримки спрямована на людей, які зареєструвалися у місті після 24.02.2022 за офіційною адресою такого закладу тимчасового перебування.

Процес видачі пакунків організовано через Департамент соціальної політики та територіальні підрозділи соціального захисту.

Отримати допомогу можуть не всі переселенці, а лише чітко визначені категорії громадян. До цього переліку входять особи похилого віку, мешканці з інвалідністю, а також матері з дітьми.

Також на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть розраховувати законні представники, які супроводжують малолітніх дітей, недієздатних осіб або громадян, чия дієздатність офіційно обмежена.

Окремо передбачена підтримка для дітей віком від 3 до 18 років. Програма охоплює і тих переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають під опікою Дніпровського міського центру соціальних служб.

Для стабільного отримання пакунків щомісяця необхідно належати до однієї з соціально вразливих категорій. Сама процедура вимагає особистого звернення до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Пакунки видаються лише один раз на місяць, тому заявникам потрібно щоразу подавати пакет документів для підтвердження свого статусу та права на пільгу.

