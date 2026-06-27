Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области будет начисляться в разных размерах в зависимости от статуса получателя.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области будет доступно уже этим летом для ряда категорий граждан, а часть получателей получит средства автоматически, сообщает Politeka.net.

Правительство утвердило порядок начисления единовременных выплат ко Дню Независимости в 2026 году. Соответствующие нормы определены постановлением Кабинета Министров №602 от 13 мая.

Переводы в августе, прежде всего, поступят людям, которые находятся на пожизненном материальном обеспечении, а также пользуются жилищными субсидиями или социальными льготами. Для указанных категорий дополнительных заявлений не потребуется.

Для ветеранов, ныне проходящих службу, предусмотрели отдельный механизм. Финансирование будет поступать через воинские части, учреждения или другие структуры по месту прохождения службы.

Лица, имеющие право на поддержку, но не получающие пенсионные начисления, субсидии или другие компенсации, должны самостоятельно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области будет начисляться в разных размерах в зависимости от статуса получателя. Люди с особыми заслугами перед государством получат по 3100 гривен.

Участникам боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства и отдельным категориям детей, предусмотрено по 1000 гривен. Родственникам погибших защитников выплатят по 650 гривен, а участникам войны и некоторым другим категориям - по 450 гривен.

Отдельные суммы установили для граждан с инвалидностью в результате войны. Для первой группы предусмотрено 3100 гривен, для второй – 2900, для третьей – 2700.

В Пенсионном фонде отмечают, что в случае отсутствия начисления в начале октября можно повторно подать обращение. После проверки данных перевод будет проведен не позднее ноября.

Оформление доступно через сервисные центры ПФУ, ЦНАП или электронные инструменты ведомства, позволяющие подать документы дистанционно.

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