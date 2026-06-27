Дефицит продуктов в Одесской области объясняют завершением реализации прошлогоднего урожая и постепенным исчезновением переходных остатков, ранее удерживавших рынок от более быстрого роста цен.

Дефицит продуктов в Одесской области фиксируется на фоне изменений в овощном сегменте, где растет стоимость прошлогодней моркови из-за сокращения складских запасов и перестройки рыночного баланса, передает Politeka.

По данным мониторинга торговли, производители продают остатки урожая в пределах 13–20 гривен за килограмм. Такие показатели свидетельствуют о постепенном исчерпании резервов и смещении соотношения между спросом и доступным предложением.

Оптовые операторы и крупные торговые сети активизировали закупки. В результате свободные партии быстро исчезают с рынка, а общий объем доступного товара уменьшается каждый день.

Фермерские хозяйства сообщают о почти полном использовании запасов в хранилищах. Это сокращает количество поставщиков и делает ценовую ситуацию более чувствительной к изменениям спроса.

На этом фоне Дефицит продуктов в Одесской области объясняют завершением реализации прошлогоднего урожая и постепенным исчезновением переходных остатков, ранее удерживавших рынок от более быстрого роста цен.

Несмотря на текущее повышение, уровень стоимости остается ниже, чем за тот же период прошлого года. Аналитики связывают это с большими стартовыми объемами продукции в начале сезона.

Представители рынка ожидают относительно стабильной динамики в ближайшее время. Дальнейшие изменения будут зависеть от темпов сокращения запасов, логистических условий и новых поставок.

Кроме того, следует отметить, что эксперты также подчеркивают, что сезонные факторы и дальше будут оставаться ключевыми в формировании ценовых тенденций овощного сегмента региона.

Источник: east-fruit

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