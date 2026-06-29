Графіки відключення світла у Вінницькій області на 30 червня пов'язані з проведенням планового технічного обслуговування.

Жителів Вінницької області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 30 червня в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові обмеження електропостачання пов'язані з проведенням планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Фахівці виконуватимуть комплекс робіт із перевірки стану електромереж, ремонту обладнання, усунення виявлених несправностей, а також модернізації окремих елементів системи.

За інформацією, оприлюдненою на сайті «Вінницяобленерго», графіки відключення світла у Вінницькій області на 30 червня відбудуться у селі Людавка. Роботи триватимуть орієнтовно з 09:00 до 17:00, а без електропостачання на цей час залишаться десятки домоволодінь на вулицях:

Долинська: 1, 1А, 3, 8, 10

Зарічна: 1, 2, 3, 5

Кавказька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20А, 23, 24, 25, 26, 27

Космонавтів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 129, 130, 140, 149, 500

Молодіжна: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 501

Покровська: 1, 1А, 2, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 500

Садова: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32/6, 33, 35, 500

Шкільна: 1, 3, 4, 5

Аналогічні роботи заплановані й у селі Пултівці. Під тимчасові обмеження потрапили з 09:00 до 17:00 будинки на вулицях:

Барське шосе: 1Б

Дачна: 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 47, 629

Жовтнева: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Заводська: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Заводяна: 1А, 2А

Квітнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Коцюбинського: 1, 2, 3, 4, 7, 8

Лісова: 1, 2, 22, 23

Молодіжна: 1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 30, 1618

Павленка: 1А, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 118, 119, 120, 121, 626

Приймакова: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 33

Революційна: 1, 1А, 2, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 623

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15

Шевченка: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 34А, 35, 35Б, 36, 38, 40, 42, 44А

Приозерна: 13.

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