Нова система оплати за проїзд у Вінниці внесла ще більше зручності у щоденне користування громадським транспортом.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці означає впровадження кольорових QR-кодів, які дозволяють швидко розраховуватися у міському транспорті за допомогою смартфона, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці діє для клієнтів ПриватБанку та monobank. За інформацією місцевої транспортної компанії, купити квток можна карткою будь-якого банку, незалежно від того, який саме банк обрав пасажир.

QR-коди нового зразка поступово розміщують у всіх автобусах і тролейбусах міста. Для зручності користувачів, QR-коди ПриватБанку мають жовтий колір, а monobank – рожевий.

Оплата через застосунок «Приват24» відбувається просто: потрібно сканувати QR-код, обрати кількість квитків і картку, після чого електронний квиток з таймером на 60 хвилин зберігається в розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт».

Якщо використовувати камеру смартфона, відкривається сторінка у браузері, де обирають «Проїзд», кількість квитків та способи розрахунку, такі як Google Pay, Apple Pay або банківська картка. Після підтвердження електронний квиток доступний для перевірки кондуктором.

Для користувачів monobank процедура схожа. Пасажир сканує QR-код, натискає «Підтвердити», і квиток відкривається у браузері з усіма даними та QR-кодом для перевірки.

Через камеру смартфона обирають кількість квитків і спосіб розрахунку: monobank, Google Pay, Apple Pay або картку. Після завершення оплати квиток одразу доступний на екрані.

Таким чином, нова система оплати за проїзд у Вінниці робить поїздки швидкими та безпечними, забезпечуючи контроль та зручність для пасажирів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: названо місце, де регулярно видають допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області: як знайти свою домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: містянам розповіли про важливі нововведення.