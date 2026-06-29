Подорожчання проїзду в Кіровоградській області торкнулося пасажирських перевезень у одному з міст регіону.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало наслідком складних економічних обставин та необхідності збереження транспортної мережі у Новоукраїнці, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету міської ради після розгляду розрахунків, які надав приватний підприємець Ігор Ревенко.

Саме він обслуговує п’ять із шести затверджених міських маршрутів. Перевізник обґрунтував потребу в подорожчанні проїзду в Кіровоградській області суттєвим зростанням вартості пального та запчастин.

Саме це робило подальшу роботу за старими тарифами збитковою. Спершу підприємець пропонував встановити ціну на рівні 40 гривень за одну поїздку, проте в ході обговорень було знайдено компромісний варіант.

Згідно з оприлюдненими даними, подорожчання проїзду в Кіровоградській області на території Новоукраїнки відбувається поетапно. Перша зміна цін відбулася в травні.

Вартість квитка тоді зросла до 30 гривень. А з 1 червня пасажирам доведиться сплачувати вже 35 гривень за поїздку в один бік.

Міський голова Олександр Корінний у спілкуванні з журналістами пояснив, що раніше жителі платили 25 гривень. За його словами, такий крок був вкрай важким, проте альтернативою могла стати повна зупинка сполучення.

Очільник громади навів приклади інших міст регіону, таких як Мала Виска, Добровеличківка чи Помічна, де громадські перевезення фактично відсутні.

Важливим аспектом залишається робота комунального сектора, оскільки один із маршрутів у місті обслуговує саме муніципальний транспорт. Там квиток коштує приблизно 15 гривень.

Джерело: Доступ

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: ціни різко підскочили.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області: проблема почала загострюватися.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області: хто може сподіватися на отримання 1000 гривень.