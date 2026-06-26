Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області фіксується на тлі зростання витрат у тваринницькому секторі та скорочення сировинної бази в національному молочному ланцюгу, повідомляє Politeka.

Підприємства галузі повідомляють про суттєве подорожчання кормів для великої рогатої худоби. Додатковий тиск формують витрати на електроенергію, пальне та логістичні послуги, що підвищує загальну собівартість виробництва і переробки.

Фермерські господарства також відзначають зниження надоїв у частини поголів’я. Це напряму впливає на обсяги молока, що надходять на переробні підприємства, і створює ризики періодичних перебоїв із постачанням окремих категорій продукції в періоди пікового попиту.

Експерти при цьому підкреслюють, що повного зникнення товарів із полиць не очікується. Частина продукції традиційно спрямовується на зовнішні ринки, що додатково зменшує внутрішню пропозицію.

У цьому контексті дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області проявляється нерівномірно: ситуація залежить від логістичних маршрутів, структури роздрібної мережі та присутності локальних виробників у регіоні.

Цінова ситуація наразі залишається відносно стабільною, однак аналітики допускають поступове підвищення вартості окремих позицій у середньостроковій перспективі у разі подальшого зростання витрат.

Подальша динаміка ринку залежатиме від балансу між собівартістю виробництва, доступністю кормової бази та стабільністю постачальних каналів.

Загалом сектор залишається чутливим до сезонних коливань попиту та внутрішніх виробничих факторів, що безпосередньо впливає на асортимент і рівень забезпечення торговельних мереж.

Джерело: fakty

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