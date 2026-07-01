Самое подорожание продуктов в Кировоградской области охватывает не только хлеб, но и другие категории ежедневного потребления.

Подорожание продуктов в Кировоградской области происходит на фоне роста затрат в производственных и логистических процессах по всей стране, что постепенно влияет на ценовую структуру базовой потребительской корзины, передает Politeka.

Участники рынка фиксируют равномерное, но устойчивое движение стоимости вверх.

В ближайшие месяцы наибольшее давление прогнозируется в сегменте хлебобулочных изделий. Аналитики оценивают возможное увеличение конечной цены до 6% в течение трех месяцев, при этом ежемесячные изменения будут оставаться в пределах около 2% без резких скачков.

Экономисты объясняют тенденцию повышения себестоимости производства. Среди ключевых факторов называют более дорогие энергоносители, топливо, удобрения, а также затраты на логистику, техническое обслуживание и оплату труда в агросекторе.

Согласно отраслевым оценкам, обработка сельскохозяйственных площадей сейчас стоит производителям на 35–40% больше, чем раньше. При этом стабильный уровень урожайности не позволяет компенсировать рост издержек за счет увеличения объемов.

В таких условиях производители постепенно корректируют отпускные цены во избежание резких колебаний на рынке. Самое подорожание продуктов в Кировоградской области охватывает не только хлеб, но и другие категории ежедневного потребления.

К группам с повышенной чувствительностью относятся молочная продукция, мясные изделия, овощи борщового набора и бакалия, где уже фиксируется постепенный рост стоимости.

Дополнительное давление формируют военные обстоятельства, усложняющие логистику, увеличивают транспортные расходы и обостряют кадровый дефицит отрасли. Бизнес также сталкивается с финансовыми рисками из-за кредитных ставок и нестабильности планирования.

В итоге даже при отсутствии нехватки товаров в розничном сегменте общая траектория рынка остается восходящей, постепенно меняя структуру расходов домохозяйств.

Источник: obozrevatel

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: кто именно имеет возможность ее получить

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: что нужно знать желающим получить помощь