Без учета совокупного дохода семьи денежная помощь для ВПЛ в Одесской области автоматически продлевается не для всех.

С 1 июля 2026 года для ВПЛ начали действовать обновленные правила предоставления денежной помощи в Одесской области, сообщает издание Politeka.net.

Часть переселенцев может потерять статус или социальные выплаты, если не будет отвечать новым требованиям или своевременно не оформит необходимые документы.

Изменения введены в соответствии с постановлением Кабинета Министров №390 от 18 марта 2026 года. Часть новшеств вступила в силу еще в апреле, однако основной пакет изменений начал действовать именно с 1 июля. Теперь Министерство финансов ежемесячно будет осуществлять проверку внутренне перемещенных лиц относительно пребывания за пределами Украины более 90 дней подряд.

В случае подтверждения такой информации справку ВПЛ могут аннулировать независимо от того, получал ли человек денежную помощь.

В то же время, правительство расширило перечень гарантий для отдельных категорий переселенцев. В частности, дети из числа ВПЛ смогут получать государственную поддержку независимо от официальных доходов родителей, если семья отвечает требованиям имущественного положения и места жительства. Размер пособия на ребенка составляет 3000 гривен.

Также увеличен с 60 до 90 дней срок, в течение которого переселенцы могут восстановить документы, утраченные из-за войны войны, без риска прекращения выплат. Максимальная продолжительность получения помощи возросла: вместо четырех шестимесячных периодов теперь предусмотрено пять, что позволяет получать поддержку до 30 месяцев.

Обновлены и условия для нетрудоспособных переселенцев. Лица, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения допустимого уровня дохода, могут повторно обратиться за помощью, поскольку с 2026 года предельный показатель увеличен до 10 380 гривен на одного человека.

Без учета совокупного дохода семьи денежная помощь для ВПЛ в Одесской области автоматически продлевается пенсионерам с пенсией до 10 380 гривен , людям с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью, детям-сиротам, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет.

Для других категорий получателей после автоматического продления выплат Пенсионный фонд производит дополнительную проверку. Если будет установлено несоответствие требованиям программы, выплаты будут прекращены уже со следующего месяца.

Срок подачи заявления на ретроактивные выплаты уже истек (дедлайн был 1 мая и 1 июня в зависимости от категории). Однако обращаться в ПФУ все равно стоит – в таком случае помощь назначат с месяца обращения, без компенсации за предыдущие месяцы. Подать заявление можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

через приложение "Дия" (комплексная услуга для ВПЛ);

почтой в территориальный орган ПФУ.

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