Оновлення щодо порядку надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі участі публікуватимуться через офіційні інформаційні ресурси.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують надавати в межах міської програми соціальної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Пограма спрямована на допомогу людям, які потребують додаткового захисту та підтримки.

Реалізується відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, а її координацією займається Департамент соціальної політики. Ініціативу запровадили наприкінці 2023 року для підтримки соціально вразливих категорій населення.

Право на отримання продуктових наборів мають внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, люди з інвалідністю, батьки, які виховують неповнолітніх дітей, а також родини, що опинилися у складних життєвих обставинах. Допомога також доступна громадянам, які проживають у місцях тимчасового перебування або офіційних прихистках.

Скористатися програмою можуть законні представники малолітніх дітей, недієздатних осіб та громадян з обмеженою цивільною дієздатністю. Окрім цього, підтримка передбачена для мешканців, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

До складу продуктових наборів входять товари тривалого зберігання, необхідні для щоденного споживання. Зокрема, отримувачам видають м’ясні та рибні консерви, паштети, готові страви, локшину швидкого приготування, чай, каву, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такий набір дозволяє частково забезпечити базові продовольчі потреби та не потребує особливих умов зберігання. Це особливо важливо для людей, які після переїзду або через складні життєві обставини ще не мають належно облаштованого побуту.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Під час подання заяви потрібно надати документи, що підтверджують право на участь у програмі.

У міській адміністрації наголошують, що всі оновлення щодо порядку надання допомоги, можливого розширення переліку одержувачів або змін умов участі публікуватимуться через офіційні інформаційні ресурси. Тому мешканцям радять регулярно стежити за актуальними повідомленнями.

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