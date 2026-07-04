Подорожчання проїзду в Кропивницькому розраховували з урахуванням роботи електронного квитка.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому можуть затвердити найближчим часом після завершення обговорення та розгляду проєкту рішення виконавчим комітетом міської ради, передає видання Politeka.

Питання перегляду вартості перевезень у комунальному транспорті обговорили під час громадських слухань, які відбулися 2 липня. До участі долучилися близько пів сотні жителів міста, представники громадських організацій і посадовці.

У профільному управлінні пояснили, що необхідність змін пов'язана зі зростанням витрат підприємства. Серед головних причин називають дорожчу електроенергію, збільшення фонду оплати праці, а також дефіцит запчастин, які стали значно дорожчими через складну ситуацію на ринку.

За словами керівництва транспортної галузі, чинна вартість квитка вже не відповідає реальним видаткам. Через це комунальне підприємство стикається з кадровими труднощами та не має можливості забезпечити конкурентний рівень зарплат.

Водночас подорожчання проїзду в Кропивницькому розраховували з урахуванням роботи електронного квитка. У міській раді відзначають, що дедалі більше пасажирів оплачують поїздки банківськими картками або смартфонами, що полегшує облік перевезень.

Після завершення консультацій управління транспорту опрацює всі пропозиції, отримані під час слухань. Лише після цього відповідний проєкт винесуть на засідання виконавчого комітету, який ухвалить остаточне рішення щодо нових тарифів.

Остаточну дату запровадження нових тарифів визначать після ухвалення відповідного рішення виконавчим комітетом.

До моменту затвердження рішення у комунальному транспорті діятиме нинішня вартість проїзду.

Джерело: fotoinform

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