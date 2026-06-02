Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому може стати другим переглядом вартості вивезення відходів протягом року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому може відбутися вже найближчим часом, оскільки компанія «Екостайл» ініціювала черговий перегляд вартості вивезення побутових відходів.

Підприємство подало до виконавчого комітету міської ради нові економічні розрахунки щодо коригування чинних розцінок. Нинішній тариф почав діяти лише з 1 лютого цього року, однак оператор ринку заявляє про необхідність його оновлення через зміну виробничих витрат.

За попередніми оцінками компанії, для населення сума у платіжках може зрости в середньому на чотири гривні з особи щомісяця. Остаточне рішення щодо коригування має ухвалити виконком після розгляду поданих документів.

У разі погодження нових показників мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 91,14 гривні замість нинішніх 87,23 гривні. Для жителів приватного сектору вартість послуги збільшиться з 91,39 до 95,47 гривні на людину.

У «Екостайлі» пояснюють необхідність перегляду суттєвим зростанням витрат на забезпечення роботи спецтехніки. Одним із головних факторів називають подорожчання дизельного пального, яке за останній період збільшилося більш ніж на 41%.

Експерти зазначають, що паливна складова є однією з ключових у структурі собівартості таких сервісів. Від неї залежить робота сміттєвозів, логістика маршрутів та загальні витрати на обслуговування.

Наразі подані матеріали перебувають на розгляді. Після вивчення розрахунків посадовці мають визначити, чи відповідає запропоноване коригування економічним показникам та чинним нормативам.

Таким чином, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому може стати другим переглядом вартості вивезення відходів протягом року та безпосередньо вплинути на майбутні нарахування для населення.

Джерело: dostup_media

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області: що саме зміниться.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області: як виростуть ціни з травня.