Плановые графики отключения света в Кировоградской области необходимы на 8 июля для обслуживания энергетической инфраструктуры.

Украинцам показали дополнительные графики отключения света в Кировоградской области 8 июля, сообщает издание Politeka.net.

Плановые графики отключения света в Кировоградской области на 8 июля необходимы для технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Специалисты будут производить замену устаревшего оборудования, модернизацию отдельных участков сетей и капитальный ремонт линий электропередач. Такие меры должны повысить надежность электроснабжения и снизить риск аварий в будущем.

Как сообщили в АТ «Кировоградоблэнерго», в поселке Красносилля ремонтные работы продлятся с 09:00 до 17:00. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей по следующим адресам:

Леси Украинкы — 3, 4, 5

Лисова — 4, 5

Мыру — 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Ныжча — 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова — 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14А, 15, 16, 20, 22, 29, 30, 32

Поштова — 2, 4, 5, 6, 13, 25А, 29

Тараса Шевченка — 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 26

Травнева — 2, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 20, 21

Тясминська — 7, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 34, 38, 40

Центральна — 44, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 57, 60, 63, 64А, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 93, 95, 97, 99

Черкаська — 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 33, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 79

Чыгырынська — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 46, 47

Шкильна — 4, 6, 7, 8, 9, 11

Яблунева — 1, 2, 7, 10, 11, 13, 18, 22, 23, 28, 30

Вышневый (пров.) — 1, 3, 5

Дружбы (пров.) — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14

Тимирязева (пров.) — 6

Также капитальный ремонт электросетей будет проведен в селе Компаниивка. Поэтому с 09:00 до 17:00 без света временно останутся дома на улице:

Барахтия — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50

Дружбы — 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75

Кигима — 5, 7, 13

Лисна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7/2, 6/2, 6/6, 7, 8, 8-А, 10, 12

Лугова — 173

Набережна — 173, 173А, 177, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 207А, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 240А, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 268А, 270, 272, 274, 276, 278, 280

Паркова — 3, 31А, 31к, 31м, 33

Перемогы — 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248А, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 262А, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270А, 270Б, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 300, 302, 304, 314, 320

Садова — 198, 200, 204, 204А, 205

Тараса Шевченка (пров.) — 25А.

Кроме того, плановые работы будут выполняться в селе Биркы, где будут действовать ограничения с 09:00 до 18:00. Временные отключения электроэнергии будут введены для потребителей, проживающих по следующим адресам:

Берегова — 1А, 1Б, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 30, 32, 34, 36

Центральна — 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86А, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115

Сергия Кучеренка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8А, 11

Береговый (пров.) — 1А, 1Б, 2А, 3, 4.

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